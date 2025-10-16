La reactivación del proyecto Casposo ha producido mucho entusiasmo en la población trabajadora. Que este proyecto minero, que cuenta con capitales argentinos, vuelva a producir, significará un importante impacto laboral.

En charla telefónica con en el programa de Canal 13, “Jorge por la Mañana”, Roberto Moreno, secretario de Gestión Ambiental y Control Minero, contó que el proyecto minero aumentará su plantilla de empleados a 116 de forma directa, y que, además, de manera indirecta, se generarán otros 100 puestos de trabajo.

El funcionario destacó este impacto laboral de esta reactivación indicando que será por 6 años. Moreno enfatizó la importancia de este movimiento para la comunidad, ya que la reactivación es un indicador de que "el oro está con buenos valores, que hay inversiones, independientemente de los proyectos grandes que traen noticias".

La reactivación de Casposo se realizará tratando reservas de minerales viejas, así como también sumarán material nuevo.

Transporte seguro

El plan de explotación en Casposo contempla la explotación de mineral a cielo abierto en distintas áreas, así como el reprocesamiento de colas que quedaron del proceso anterior. El Secretario detalló que Casposo cuenta con "reservas medidas y comprobadas de unos 2.150.000 toneladas de material", indicó Moreno.

Respecto al traslado de mineral desde Hualilán, el funcionario aseguró que se utilizará la ruta a Calingasta bajo estrictas medidas de seguridad y tránsito. Serán "no más de 5 o 6 convoy por día", compuestos por camiones similares a los batea, con una capacidad de 25 a 30 toneladas.

"El flujo será en algunas horas del día que están determinadas para que no coincidan con el tránsito más fluido, de los lugareños y el turismo, no será durante el fin de semana", explicó el funcionario, buscando garantizar la tranquilidad y el orden en las comunidades.

Colaboración con Hualilán

La colaboración de Casposo con Hualilán será la de extraer material y procesarlo sin la necesidad de tener su propia planta operativa de inmediato. La modalidad de trabajo se organizará de forma intercalada: "Por tres meses Casposo va a procesar su material, frena su material e ingresa material de Hualilán y así sucesivamente. Tres meses uno y tres meses otro".