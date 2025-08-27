Reactivación de la Ruta 40 Sur: UOCRA pide prioridad para los trabajadores cesanteados

Alberto Tobares, Secretario Adjunto del gremio de la construcción UOCRA, se mostró muy positivo ante la noticia de la reanudación de la obra de la Ruta 40 Sur, una de las obras más importantes para la provincia. En una entrevista con el móvil de Canal 13, Tobares destacó las gestiones del gobernador Marcelo Orrego y el ministro de Infraestructura, Fernando Perea, para destrabar el proyecto, pero destacó que deberían tener prioridad los trabajadores que fueron cesanteados.

Tobares fue enfático en un punto clave: los trabajadores que fueron cesanteados deben ser los primeros en ser recontratados. El secretario adjunto de UOCRA calificó esto como un "derecho adquirido". Actualmente, solo unas 10 personas, entre obreros y administrativos, continúan trabajando en la zona de la obra.

Búsqueda de detalles

Aunque celebran la noticia, el gremio espera más precisiones. "Seguramente mantendremos reuniones con el gobierno provincial para saber más detalles", afirmó Tobares. El líder sindical expresó su deseo de que la reactivación se concrete "lo más pronto que se pueda" para que los trabajadores puedan recuperar sus empleos. En este sentido, sostuvo que la UOCRA, el Gobierno provincial y la UTE (Unión Transitoria de Empresas) están trabajando de manera conjunta para el bienestar del proyecto.

Desde la UTE (Unión Transitoria de Empresas) aseguran que se retomaría la obra de la Ruta 40 Sur, en Sarmiento. Se trata del importante trabajo que hace seis meses está frenada y que desde mediados de julio tiene a 146 empleados cesanteados.

En una charla telefónica con Radio Sarmiento, este martes, el titular de la UTE, integrada por Dumandzic y SEMISA afirmó que el gobernador Orrego y el ministro Perea realizaron gestiones para destrabar la situación. “Estamos listos para retomar la obra; solo falta que la Dirección Nacional de Vialidad haga lo suyo”, sostuvo el empresario.

De retomarse estos trabajos, sería un gran avance para la obra pública de la provincia, dado que se trata de un camino estratégico con Mendoza. Además, implica la reincorporación de casi 150 trabajadores a sus puestos.

La obra, que abarca un tramo de 27 kilómetros entre Cochagual y Tres Esquinas, había sido paralizada en julio debido a un atraso de seis meses en los pagos por parte del Gobierno nacional. A mediados de mes, el ministro Perea había confirmado que los pagos se habían destrabado, acción que permitió avanzar con los pasos necesarios para la reanudación, según señaló el titular de la UTE.

Si bien no hay una fecha precisa para el reinicio de los trabajos, la reactivación genera un gran alivio entre los 146 trabajadores, incluyendo obreros, personal jerárquico, de servicio y proveedores, que se vieron afectados por la paralización de la obra.