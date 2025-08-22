Reafirmaron que la zona más afectada por los incendios fue Rawson

La provincia de San Juan enfrentó una intensa jornada de incendios durante los últimos días, en la que Bomberos de la Policía y voluntarios realizaron más de 40 intervenciones para controlar focos generados en distintas zonas de la provincia, especialmente en Rawson, una de las áreas históricamente más afectadas por este tipo de siniestros.

El Crio. Gral. Dante Alleva, jefe de la División Bomberos, explicó a Canal 13: “Llevamos contabilizadas más de 30 intervenciones de nuestra parte y, sumando a los bomberos voluntarios y a Protección Civil, seguramente llegue a 40 o más. La zona más afectada ha sido Rawson, especialmente la parte de Medano Pozoto, donde se concentran históricamente muchos incendios de pastizales y campos”.

Según Alleva, la causa principal de los siniestros no es el viento Zonda, sino la imprudencia humana: “A pesar de las campañas, las personas siguen siendo imprudentes y queman pastizales. Es muy difícil que el fuego se genere directamente por el viento. Mayormente es el hombre quien inicia los incendios, ya sea intentando limpiar los campos o por descuido. El viento solo propaga las llamas”.

El jefe de Bomberos también detalló los esfuerzos de prevención y concientización que se realizan cada año: “Hacemos campañas de información a través de todos los medios: Facebook, Instagram, medios radiales, televisivos y digitales. Aun así, lamentablemente, la costumbre de prender fuego para limpiar pastizales persiste. La única prevención real es que no lo hagan”.

Alleva explicó además cómo se coordina la respuesta ante los incendios: “Cuando tenemos la oportunidad de hablar con alguien, se le indica cómo actuar. También pedimos colaboración a la comunidad: si alguien ve un fuego, debe llamar al 911. Es imposible patrullar todos los campos continuamente, por eso la denuncia ciudadana es fundamental”.

Sobre sanciones y responsabilidades legales, el jefe de Bomberos señaló: “El Código de Faltas prevé penalizaciones. En algunos casos hemos detectado que el propietario del campo inició el fuego; la policía ecológica lo interviene y la causa se eleva a la justicia. Pero la mayoría de los casos quedan sin sanción directa porque ocurren en lugares de difícil acceso y sin testigos”.

Alleva recordó los riesgos que implica esta práctica: “Cuando no hay viviendas cerca, nadie se queja y solo se avisa del incendio. Pero cuando hay casas cercanas, el riesgo es mucho mayor. Es una verdadera imprudencia, sobre todo con los cambios de viento Zonda y Sur, que pueden propagar rápidamente las llamas”.

Afortunadamente, según confirmaron desde Bomberos, en esta serie de incidentes no se registraron pérdidas materiales significativas ni personas heridas o intoxicadas por humo. “Hasta ahora no tenemos reportes de incidentes graves. El equipo de bomberos ha trabajado con mucho esfuerzo y exposición al humo, pero gracias a Dios, no hubo daños de consideración”, concluyó Alleva.