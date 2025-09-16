La discusión sobre los haberes jubilatorios continúa siendo una de las principales preocupaciones de los adultos mayores en el país. En diálogo con este medio, el abogado especialista en derecho previsional Juan Pablo Mattar brindó detalles sobre cómo funciona el control de haberes y cuáles son las instancias para reclamar un reajuste.

“El jubilado o el pensionado que deriva una jubilación de ley común que haya tenido aportes tiene que controlar si le están pagando bien o mal en Anses”, señaló Mattar. Para ello, indicó que lo recomendable es acudir a un abogado previsionalista, quien analiza el detalle del beneficio y confirma si el monto abonado corresponde o no.

Según explicó, los descuentos más frecuentes son el artículo 9, la Ley 24.463 y el impuesto a las ganancias, que suelen aplicarse sobre jubilaciones más altas. “El jubilado que cobra $700.000 tiene que controlar su haber porque suelen aparecer diferencias”, agregó.

Uno de los principales problemas surge con las leyes de movilidad, ya que los diferentes índices y fórmulas de cálculo suelen generar conflictos al momento de empalmar una norma nueva con la anterior. Por este motivo, el especialista recordó que el reclamo es siempre individual, por lo que cada jubilado debe revisar su recibo y situación particular.

Respecto a cómo realizar ese control, Mattar explicó: “El recibo de haberes lo podés imprimir en el cajero automático, pero también se puede obtener con la clave de Mi Anses. A partir de allí es fundamental verificar si la persona tuvo aportes en los últimos diez años, ya que eso impacta en el cálculo”.

Finalmente, subrayó que la certeza se obtiene al acceder al detalle de beneficio en Anses, información clave para detectar diferencias y avanzar con el pedido de reajuste.