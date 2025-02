En calle Estados Unidos, frente a la Terminal de Ómnibus, se realizó esta tarde un operativo para radiar vehículos que utilizan la aplicación Uber para poder trabajar transportando pasajeros.

La semana pasada, taxistas autoconvocados en el Centro Cívico llegaron a cortar la Avenida Libertador para reclamar que los vehículos particulares no usen esta aplicación. Taxistas consideran que los conductores particulares con Uber están cometiendo una competencia desleal, porque no tienen licencia, no desinfectan el vehículo ni cuentan con carnet profesional. Los choferes de taxi reconocen que ellos están actualmente usando la aplicación Uber.

Imágenes emitidas en vivo por Canal 13 a las 19,28 mostraban una grúa llevándose un vehículo rojo y poniéndole fajas a otra movilidad. Este operativo del Ministerio de Gobierno para radiar vehículos particulares contaba con la participación de efectivos policiales.