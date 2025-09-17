Este miércoles, la localidad de La Rinconada fue el escenario de un abordaje integral impulsado por la Municipalidad de Pocito en el barrio Cruce de los Andes, una zona fruto de la relocalización que ha permitido a sus habitantes mejorara la calidad de vida. El intendente Fabián Aballay estuvo presente en el lugar, destacando la importancia del despliegue y el gran trabajo que realiza todo el equipo municipal.

Durante la jornada, el operativo acercó una amplia gama de servicios directamente a la comunidad. Se contó con la participación de diversas áreas municipales, incluyendo Medio Ambiente, que entregó árboles a los vecinos, así como un quirófano canino y la colaboración de secretarías de Obras, Servicios, Juventudes, Mujer y Acción Social. El intendente Aballay resaltó la magnitud del evento, afirmando: "Ponemos en marcha casi quincenalmente distintos operativos como este de hoy.

El intendente Aballay enfatizó el propósito fundamental de estas iniciativas: el contacto directo y la búsqueda de soluciones para los ciudadanos. En sus palabras, manifestó que "Hay distintas necesidades y el objetivo es esto, poder tener un cara a cara con el vecino, escuchar sus inquietudes, encontrar soluciones a sus problemas, asistir y es la tarea que tenemos". Este enfoque busca responder de manera efectiva a las diversas inquietudes y problemas que enfrenta la comunidad pocitana.

Paralelamente a estos operativos de cercanía, el municipio de Pocito sigue adelante con un ambicioso cronograma de obras. Aballay comentó: "Estamos teniendo un cronograma de obras que habíamos previsto al inicio del año. Estamos cumpliendo con cada una de ellas, venimos de inaugurar en rinconada un paseo comercial. Inauguramos el alumbrado público de dos barrios, Aberastain y Villa Elisa". El intendente subrayó que estas obras se están ejecutando con presupuesto municipal en un contexto de austeridad, señalando: "Son momentos de mucha austeridad, tenemos que ahorrar cada moneda que son requerimientos de los vecinos".

Entre las obras destacadas, el intendente hizo referencia a una infraestructura vial crucial para la conectividad y el desarrollo. Describió una obra como "necesaria, estratégica te diría para el tránsito, para el sector norte de pocito y vecinos de Rawson". Esta obra no solo beneficia a los residentes, sino también a la gente del sector productivo. Con satisfacción, Aballay concluyó: "La obra quedó muy linda y estas son las obras que vienen a generar mucho desarrollo".