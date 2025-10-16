A poco más de un mes de que terminen las clases, el ministerio de Educación de San Juan relanzó el programa de clases de apoyo del Programa de Fortalecimiento Escolar Gratuito, destinado a estudiantes de escuelas secundarias que necesitan acompañamiento en sus aprendizajes.

De acuerdo a lo que informó Gobierno, las clases se brindan en seis sedes distribuidas estratégicamente en distintos departamentos, para facilitar el acceso de los alumnos. Esta iniciativa está enmarcada en el Plan de Alfabetización "Comprendo y Aprendo" y busca fortalecer los aprendizajes, mejorar el rendimiento académico y garantizar igualdad de oportunidades.

Sedes y horarios

Rivadavia : Colegio Provincial Rivadavia (18.30 a 20)

: Colegio Provincial Rivadavia (18.30 a 20) Santa Lucía : EPET Nº8 (18 a 19.30)

: EPET Nº8 (18 a 19.30) Chimbas : Escuela Jorge Luis Borges (18.30 a 20)

: Escuela Jorge Luis Borges (18.30 a 20) Pocito : Escuela Froilán Ferrero (19 a 20.30)

: Escuela Froilán Ferrero (19 a 20.30) Rawson : EPET Nº3 (19 a 20.30)

: EPET Nº3 (19 a 20.30) Conectar Lab (Capital): mañana (9 a 10.30) y tarde (14 a 15.30)

De acuerdo a números oficiales, este programa de acompañamiento para los chicos de secundaria ya alcanzó a más de 3.000 estudiantes de diferentes puntos de San Juan. De esta forma se busca brindar un respaldo a las familias sanjuaninas, ofreciendo clases gratuitas que permiten que las familias que no puedan pagar clases particulares reciban esta apoyatura.

Cupos

Si bien las clases de apoyo comenzaron, aún quedan cupos disponibles en algunas sedes. Las familias interesadas en consultar por lugares disponibles deben acercarse a Conectar Lab, ubicado en calle Las Heras y Alberdi, Capital, de lunes a viernes de 8.30 a 12.30. Ahí además se reciben las inscripciones y se brinda orientación sobre requisitos.