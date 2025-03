En pocas horas, la organización proteccionista 'Huellitas en el camino SJ' logró reunir los $200.000 que pedían para vender una perra ovejero alemán, que supuestamente estaba preñada. La iniciativa surgió como una forma de frenar el maltrato que padece este animal, al ser explotada con fines económicos por sus crías.

Con un mensaje en sus redes sociales, la agrupación agradeció el aporte de dinero para alcanzar la suma que requería el 'propietario' del can: "Gracias a todos. Estamos muy felices porque hemos reunido el dinero para comprar a Laica. Laica vivía en Albardón y seguramente fue explotada para tener crías: a su dueño no le sirvió más y la ofrecía en grupos de compra venta como preñada", comenzó el posteo. Y agregó: "gracias a la solidaridad de ustedes que nos ayudan día a día podemos seguir salvando animales. Tenemos una noticia: Laica no está preñada y para nosotros es un alivio, ya que hay sobrepoblación de animales".

A su vez, en la publicación se adjuntó el comprobante de la transferencia realizada al anterior dueño de Laica. Se informó que la perra se encontraba en una veterinaria para analizar su estado general de salud. Luego se dará en adopción, ya esterilizada y con chip.

"Hola, 200 mil (pesos), la largo hoy. Un regalo. Está preñada la perra. Pura pura", podía leerse ayer en un mensaje difundido en redes sociales.