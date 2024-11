La familia de Pochito atraviesa un momento difícil. Esto se debe a su ave, una cacatúa de un año y medio, se extravió hace casi tres semanas, y sus dueños no cesan en su búsqueda. Desesperados por encontrarlo, comenzaron a difundir su foto en redes sociales y ofrecen una recompensa para quien pueda ayudar.

"Pochito es un ave cuya tenencia está permitida y tiene su anillo de identificación. Además, tenemos a su pareja, que está muy triste desde que se perdió", dijo Tamara Oliver.

Según Tamara, Pochito es la mascota de su hijo, y lo que más les preocupa es que el ave no sabe alimentarse por sí sola. "Ya pasaron muchos días, y no sabemos cómo estará. Eso nos tiene muy angustiados", expresó. El incidente ocurrió un sábado al mediodía, en las inmediaciones de las calles República del Líbano y San Miguel, en Rawson. Apenas se dieron cuenta de que el ave había desaparecido, la familia salió a buscarla por la zona, pero no obtuvieron resultados.

"Quien lo haya visto, lo haya rescatado o sepa algo sobre él, por favor puede comunicarse al 264-6717235. Estaremos inmensamente agradecidos y ofrecemos una recompensa", concluyó Tamara, con la esperanza de que alguien pueda devolverles a su querido Pochito.