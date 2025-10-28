El Instituto Provincial de Exploraciones y Explotaciones Mineras (IPEEM), dependiente del Ministerio de Minería de San Juan, alcanzó un nuevo hito en materia de inversión y competencia dentro del sector. Culminó la evaluación técnico-legal de la licitación pública de las áreas Del Carmen y Jagüelito, ubicadas en el departamento Iglesia, con resultados que marcan un antes y un después para la minería sanjuanina.

La empresa adjudicataria es Shandong UTE, integrada por SDIM Argentina Exploration and Mining S.A.U, Montañeses Desarrollos S.A. y Enset Construcciones S.A.S., que proyecta una inversión de 56 millones de dólares durante un período de tres años de exploración, con posibilidad de pasar a la etapa de explotación.

Ambas áreas se encuentran dentro de la reconocida franja metalogenética de El Indio, una zona de gran potencial aurífero que comparte características geológicas con la mina Veladero, uno de los principales yacimientos de oro del país.

El proceso licitatorio alcanzó cifras sin precedentes para el IPEEM, con la participación de doce oferentes por cada área y el mayor monto de inversión comprometido en la historia reciente del organismo. Este nivel de competencia y capital demuestra la confianza que genera San Juan como destino seguro para las inversiones mineras internacionales.

La presidenta del IPEEM, Natalia Marchese, celebró el logro y destacó el esfuerzo del equipo técnico y administrativo del Instituto:

“Este resultado refleja el trabajo profesional y comprometido de todo el equipo, que viene fortaleciendo los procesos técnicos y legales para dar mayor previsibilidad a los inversores. Logramos acortar plazos sin perder rigurosidad, con el objetivo de que San Juan siga siendo una provincia líder en minería responsable y moderna”.

Por su parte, el ministro de Minería, Juan Pablo Perea, valoró la articulación institucional que permitió alcanzar este resultado:

“La coordinación entre el Ministerio y el IPEEM es clave para sostener un modelo que combine atracción de inversiones con transparencia en la gestión pública. Este proceso es un ejemplo de cómo el trabajo en equipo y la planificación conjunta generan confianza y resultados concretos”.

Desde el IPEEM remarcaron que durante 2025 ya se concretaron tres licitaciones públicas y se prevé una más antes de fin de año, consolidando una política basada en la eficiencia, la transparencia y la competitividad.