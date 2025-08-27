La Dirección de Rentas de la provincia informó que el próximo 29 de agosto de 2025 vence la segunda cuota semestral del Impuesto Inmobiliario y del Impuesto Automotor correspondiente al año en curso.

Los contribuyentes que paguen dentro del plazo podrán acceder a beneficios según la modalidad de pago: un 5% de descuento por pago semestral, un 10% de descuento por pago online del Impuesto Inmobiliario y un 15% de descuento por pago online del Impuesto Automotor.

Además, recordaron que es posible abonar en hasta 6 cuotas sin interés utilizando la tarjeta de crédito del Banco San Juan a través de la página oficial: https://rentas.dgrsj.gob.ar/.

Desde la DGR exhortaron a los contribuyentes a realizar los pagos dentro del plazo para evitar recargos y aprovechar las facilidades disponibles.