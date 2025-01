Desde Buenos Aires, una mujer inició una intensa búsqueda para conocer más sobre su familia paterna. Para ello, comenzó con las redes sociales, donde muchos recurren para encontrar a sus seres queridos. Ella charló con Diario 13 para dar a conocer cómo comenzó su historia y las razones de la indagación en sus raíces.

Su padre, era un sanjuanino, él se llamaba Víctor Servando Valdez, falleció cuando ella tenía 14 años, dejándola con muchas preguntas sin responder. "Siempre tuve dudas sobre mi familia paterna. Hoy, con hijos, rememoré esas incertidumbres, y me di cuenta de que necesito saber más", expresó.

El detonante de esta búsqueda fue una actividad en el jardín de infantes de su hijo, cuando le preguntaron sobre sus antepasados. “No pude responder porque no sabía”, dijo con cierto dolor. Además sumó “De mi madre sé algunas cosas, pero de mi padre casi nada. Solo recuerdo cuando él nos contaba sus malas experiencias de la infancia”.

El abuelo de la mujer, Benito Valdez, vivió en Rawson, San Juan, y tuvo tres hijos, entre ellos, Víctor Servando y Ángel Valdez. Según comentó, el entorno familiar estuvo marcado por episodios difíciles. "Mi abuelo le pegaba a mi abuela, Florentina Rosales, y eso llevó a mi papá a abandonar su hogar siendo muy chico", recordó, según los relatos de su papá.

A pesar de que sabe que gran parte de su familia ya no está con vida, tiene la esperanza de encontrar primos o sobrinos con quienes pueda conectar. "Me dijeron que mi abuelo tenía propiedades y fincas grandes en San Juan y en Chile, pero no sé mucho más. Quiero saber cómo fue sus vidas y la de mi papá cuando era niño", afirmó.

Su desconexión con la familia paterna se profundizó tras un evento desafortunado. "A mi tío Ángel le llegó un papel de herencia que mi abuelo dejó, pero él lo rechazó sin consultarnos a nosotros, los nietos. Desde entonces, nunca más tuvimos contacto", explicó.

A lo largo de los años, esta mujer ha intentado recopilar datos, pero su búsqueda se intensificó recientemente al obtener por primera vez el nombre de su abuelo. "Nunca lo conocí, no tengo fotos de él, pero estoy decidida a encontrar algo que me permita cerrar etapas de mi vida", manifestó.

Hoy, su anhelo es encontrar familiares dispuestos a compartir su historia y permitirle reconstruir su identidad. "Quiero saber si tengo otros tíos o primos que quieran conocernos a nosotros. Espero que alguien pueda ayudarme", concluyó,