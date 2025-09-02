El Gobierno informó este lunes, que los beneficios en el trasbordo y los de ANSES de la Red Tulum se efectúan solo si el usuario paga con SUBE. Aclarando que se refiere a la versión física como la digital.

La versión digital presenta ventajas como el pago directamente con el móvil propio o con la opción QR de la aplicación; como física.

Con este comunicado, el Ministerio de Gobierno, a través de la Dirección de Tránsito y Transporte, aclaró a la ciudadanía que la asistencia sigue vigente.

Gobierno explicó que estos beneficios no se aplican a otros medios de pago recientemente incorporados, como tarjetas de débito, crédito y prepagas sin contacto, teléfonos o relojes con NFC, ni códigos QR.

Detalles del Trasbordo

En el caso de los trasbordos, los usuarios cuentan con un plazo de 90 minutos para realizar hasta dos combinaciones dentro de la red, siempre asociado a un único usuario de SUBE:

Si se realiza un solo trasbordo, se cobrará el pasaje de menor valor.

Si se hacen dos trasbordos, se abonará únicamente el pasaje de mayor valor.

Gobierno aclaró que de esta manera, se garantiza a los pasajeros una opción más económica y accesible para trasladarse por distintos recorridos del sistema RedTulum, contribuyendo a una movilidad más eficiente en toda la provincia.