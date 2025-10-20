El Gobierno de San Juan, a través del Ministerio de Gobierno, anunció un importante beneficio para los usuarios del transporte público RedTulum, que permite un ahorro mensual de hasta $10.000 al pagar el pasaje de colectivo utilizando el celular con la tarjeta Visa Débito.

La promoción consiste en el reintegro total (100%) del valor del pasaje, con un tope máximo de devolución de $10.000 por mes y por tarjeta.

Clave para acceder al beneficio: pagar con el celular

Para aprovechar el ahorro, los usuarios deben cumplir con dos requisitos esenciales:

Contar con un dispositivo móvil (Android o iOS) que posea la tecnología NFC (Near Field Communication).

Abonar el pasaje exclusivamente a través de una billetera virtual que tenga asociada una tarjeta Visa Débito emitida en Argentina.

Las billeteras virtuales compatibles con esta modalidad de pago son: Apple Pay, Google Pay, MODO Contactless, App Galicia, App BBVA, Personal Pay y BUEPP.

Detalles de la Promoción

Vigencia: La promoción está activa desde octubre y se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2025.

Reintegro: la acreditación del 100% se realiza de forma automática en la cuenta del usuario, en un plazo que varía entre 20 y 30 días hábiles desde la fecha de pago, dependiendo de la entidad bancaria o billetera digital utilizada.

Exclusiones: Es fundamental saber que el beneficio NO aplica si el pago se realiza con la tarjeta física de débito, ni tampoco mediante el uso de código QR.

De esta manera, el Ministerio de Gobierno incentiva el uso de nuevas tecnologías en el transporte público, ofreciendo una significativa ayuda económica a los pasajeros de la RedTulum.