La aplicación de la Red Tulum, sistema de transporte público de San Juan, comenzó a recibir una nueva versión desde el lunes pasado. Sin embargo, varios usuarios reportaron fallas en su funcionamiento debido a que la actualización no se instaló automáticamente en todos los celulares.

Maximiliano Luján, director de la Red Tulum, explicó que la actualización fue diseñada para adaptarse a los nuevos dispositivos móviles, aunque en ciertos casos no se ejecutó de manera automática, generando errores en la app. “Es un problema más relacionado con los sistemas operativos de los celulares que con la aplicación en sí”, aclaró.

Actualmente, se realizaron consultas técnicas a los operadores y se aguarda una respuesta definitiva. Mientras tanto, se recomienda a los usuarios realizar una verificación manual. El paso más sencillo es ingresar a la Play Store, buscar la app de Red Tulum y presionar la opción “Actualizar”.

En caso de que el problema persista, desde el área de sistemas sugieren desinstalar la aplicación e instalarla nuevamente, lo que en la mayoría de los casos soluciona los inconvenientes.

Las autoridades confirmaron que el tema está en proceso de resolución y remarcaron que el servicio de transporte continúa funcionando con normalidad, aunque la aplicación pueda presentar fallas puntuales en algunos dispositivos.