RedTulum modificará la línea 10 en Pocito para mejorar la cobertura del servicio
La Dirección de Coordinación de RedTulum anunció cambios en el recorrido de la línea 10, que comenzarán a regir el 6 de octubre. La medida busca optimizar el transporte público en zonas clave de Pocito Norte.
La Dirección de Coordinación de RedTulum, dependiente del Ministerio de Gobierno, informó la modificación de varios tramos del recorrido de la línea 10 de Pocito, en respuesta a sugerencias de vecinos de Pocito Norte. El objetivo de los cambios es mejorar la cobertura en puntos estratégicos de la población, incluyendo escuelas, plazas, iglesias y clínicas.
El trabajo consistió en analizar los lugares de mayor importancia para los vecinos, como hospitales, municipios y zonas comerciales, y establecer jerarquías de calles para optimizar el desplazamiento de los colectivos y facilitar la movilidad de las personas.
Los cambios comenzarán a regir desde el 6 de octubre, con un período de prueba de 30 días para evaluar el cumplimiento de los objetivos y estudiar posibles ajustes.
Recorrido modificado de la línea 10:
- Ida: desde Villa Krause hacia Rivadavia por calle Agustín Gómez, Vidart, San Francisco, Hipólito Yrigoyen, siguiendo su recorrido habitual.
- Vuelta: desde Rivadavia hacia Villa Krause por Hipólito Yrigoyen, San Francisco, Vidart, Agustín Gómez, manteniendo su recorrido habitual.