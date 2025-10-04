La Dirección de Coordinación de RedTulum, dependiente del Ministerio de Gobierno, informó la modificación de varios tramos del recorrido de la línea 10 de Pocito, en respuesta a sugerencias de vecinos de Pocito Norte. El objetivo de los cambios es mejorar la cobertura en puntos estratégicos de la población, incluyendo escuelas, plazas, iglesias y clínicas.

El trabajo consistió en analizar los lugares de mayor importancia para los vecinos, como hospitales, municipios y zonas comerciales, y establecer jerarquías de calles para optimizar el desplazamiento de los colectivos y facilitar la movilidad de las personas.

Los cambios comenzarán a regir desde el 6 de octubre, con un período de prueba de 30 días para evaluar el cumplimiento de los objetivos y estudiar posibles ajustes.

Recorrido modificado de la línea 10: