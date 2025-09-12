La Dirección de Coordinación de RedTulum notificó a la empresa Nuevo Sur que, a partir del 15 de septiembre, comenzarán a implementarse en carácter de prueba los nuevos trazados de las líneas 263 y 264 en la localidad de Los Berros, departamento Sarmiento.

Según informaron desde el Ministerio de Gobierno, las modificaciones estarán vigentes durante 30 días. Una vez finalizado ese plazo, se dictará la resolución definitiva en función de los resultados y de la respuesta de los usuarios.

Los cambios buscan optimizar la accesibilidad en distintos sectores de la zona. En particular, los nuevos recorridos ampliarán la cobertura hacia los barrios Del Carmen II y Conjunto 4, atendiendo un reclamo de los vecinos. También se incorporará un desvío hacia el CIC Los Berros, con el objetivo de mejorar la conectividad con este espacio comunitario.

De acuerdo con la cartera de Gobierno, la medida apunta a garantizar un servicio más eficiente y cercano, sin afectar los tiempos de viaje ni la prestación normal en otros tramos de las líneas.