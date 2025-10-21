El sistema de transporte público de San Juan dio un paso clave en su modernización con su incorporación a Google Maps. Desde este martes, los usuarios pueden consultar recorridos, paradas y horarios de todas las líneas de colectivos directamente desde la aplicación, disponible en celulares Android, iPhone y también en su versión web.

Según informó el Ministerio de Gobierno, esta integración facilita la planificación de los viajes dentro del Gran San Juan, los departamentos aledaños y zonas más alejadas, ofreciendo información precisa y actualizada para miles de pasajeros.

La nueva función permite planificar viajes con anticipación, eligiendo hora de salida o llegada, y muestra las distintas combinaciones posibles. Además, ofrece indicaciones paso a paso durante el recorrido y la opción de usar Live View, una herramienta que utiliza realidad aumentada para guiar al usuario con flechas y direcciones en la pantalla del celular.

Beneficios

1. Rutas optimizadas. El sistema combina distintas líneas para ofrecer la mejor alternativa de viaje, mostrando la ruta completa con los tramos a pie, las conexiones necesarias y las opciones más rápidas o con menos transbordos.

2. Navegación integrada. Toda la información sobre el transporte público puede visualizarse directamente en el mapa, sin necesidad de cambiar de aplicación. Así, el usuario accede a los datos de paradas, recorridos y horarios desde un solo lugar.

3. Horarios y alertas en tiempo real. Google Maps muestra los horarios planificados, posibles demoras, interrupciones o desvíos del servicio, lo que mejora la previsibilidad y permite ajustar los tiempos de viaje.

4. Mapas sin conexión. Los recorridos pueden descargarse para consultarlos sin internet, una función útil en zonas con baja cobertura o para quienes buscan ahorrar datos móviles.

5. Opciones personalizadas. El sistema ofrece detalles sobre accesibilidad y condiciones del servicio, para que cada persona pueda elegir la alternativa más cómoda según sus necesidades.

6. Ventajas para la planificación pública. La integración también beneficia a las agencias y organismos de transporte, ya que los datos del sistema estarán disponibles en distintos idiomas y visibles para cualquier usuario del mundo. Esto mejora la transparencia y facilita la participación ciudadana en la mejora del servicio.

Con esta incorporación, RedTulum amplió su alcance y se alineó con los sistemas de transporte más modernos del país, ofreciendo a los sanjuaninos una herramienta digital que simplifica la movilidad y mejora la experiencia de viaje.