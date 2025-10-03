El proyecto de reforma del Código Penal impulsado por el presidente Javier Milei generó un intenso debate en el ámbito jurídico. En diálogo con el programa “Todos Vivos” de Canal 13, el abogado Martín Zuleta ofreció su análisis, señalando que la propuesta mezcla una medida largamente reclamada por la academia con un endurecimiento de penas que considera más político que jurídico.

Zuleta destacó que uno de los aspectos más importantes del proyecto es la intención de unificar en un solo cuerpo legal las numerosas leyes penales que actualmente se encuentran dispersas.

"Hay un reclamo de la comunidad académica, de los abogados, sobre la necesidad y la conveniencia de sistematizar y unificar todas estas normas en un solo cuerpo legal. En ese sentido es favorable, recibirá el visto bueno de toda la comunidad jurídica", afirmó Zuleta, reconociendo que este punto atiende una deuda pendiente del sistema legal.

La Reforma, un "Intento Electoralista"

A pesar de este punto a favor, Zuleta se mostró escéptico sobre la viabilidad de la iniciativa, calificándola de "medida meramente electoralista". El abogado recordó que existen al menos tres intentos fallidos de reforma del Código Penal, un proceso que exige un amplio debate y consenso político.

Según Zuleta, la actual propuesta tiene pocas chances de avanzar en el Congreso porque el Gobierno Nacional decidió "cerrar la discusión y el estudio de esta propuesta en un pequeño de grupo de juristas". Esta falta de apertura dificulta que la iniciativa consiga el acompañamiento necesario de otros espacios políticos para impulsar una reforma de esta magnitud.

Endurecimiento de penas

El letrado admitió que comparte la idea de que "algunos delitos deben tener penas más duras", especialmente en el caso de la corrupción en el ejercicio de la función pública, donde considera que las penas actuales son "realmente bajas", y en los siniestros viales, donde la sociedad percibe una "sensación de injusticia".

Sin embargo, Zuleta advirtió que la política de incremento generalizado de las condenas es más una "cuestión ideológica que encarna este Gobierno" que una estrategia jurídica efectiva.

“El mundo del Derecho sabe que un incremento en las condenas... no necesariamente se traduce en un incentivo para dejar de delinquir”, explicó el especialista.

Zuleta hizo un llamado a un debate superador: "El espíritu de nuestra Constitución es que las cárceles sean para recomponer, para reinsertar a los delincuentes, no tenemos por mandato constitucional una visión meramente represiva. No podemos tener una mirada del Derecho Penal limitada a eso".

Imprescriptibilidad

Otro de los puntos cuestionados fue la propuesta de imprescriptibilidad de ciertos delitos. Si bien Zuleta reconoció que el aspecto positivo es la persecución de delitos sin límite de tiempo, alertó sobre los efectos negativos.

En su opinión, la imprescriptibilidad puede demorar las resoluciones de las causas y, de fondo, busca "ponerle un manto de piedad a la negligencia del Estado en la persecución de los delitos" que prescriben por inactividad de los órganos públicos. Además, señaló que podría chocar con normas constitucionales y convenciones internacionales que exigen la rápida resolución de los procesos penales.

Finalmente, el abogado abogó por una reforma más integral de la protección a las víctimas, pidiendo extender la protección y participación que se brinda actualmente a la mujer involucrada en casos de violencia a una perspectiva "más amplia" para todas las víctimas.