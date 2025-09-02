Refugio La Casita de Tronquito necesita de todos tras el temporal en San Juan

El refugio La Casita de Tronquito, ubicado en Carpintería, Pocito, sufrió serios daños tras las intensas lluvias que afectaron la provincia durante el fin de semana. La lluvia sorprendió a los responsables del lugar, que alberga perros y gatos rescatados, y ahora solicitan colaboración para reconstruir las instalaciones y asegurar el bienestar de los animales.

“Sabíamos que iba a llover, pero nunca nos imaginamos tanto. Fue impresionante, toda el agua y todo el día”, relató Cecilia, una de las responsables del refugio en comunicación con Canal 13.

El temporal afectó principalmente los espacios exteriores y las cuchas precarias donde descansan los animales. Sin embargo, gracias a medidas preventivas, los gatos y perros no sufrieron daños graves, ya que muchas de sus casas fueron elevadas sobre palés.

“Gracias a Dios no hemos tenido ningún problema grave con ninguno de los animales. Lo único es que las cuchas se mojaron porque son precarias”, explicó Cecilia.

El refugio solicita donaciones de alimentos, materiales de construcción y ropa de abrigo para poder recomponer las instalaciones. La intención es construir cuchas de material y pisos de cemento, que permitan a los animales permanecer secos incluso en futuras lluvias.

“Necesitamos de todo: alimento para perros y gatos, ladrillo, cemento, chapa, frazadas, sábanas. La idea es hacer casitas de material en alto y con piso de cemento para facilitar también nuestro trabajo en el refugio”, señaló Cecilia.

El refugio cuenta con un equipo reducido, compuesto por un matrimonio y su hijo de 6 años, y reciben ayuda de un colaborador que los asiste en el cuidado de los animales. Mantener a todos los perros y gatos requiere donaciones económicas, alimentos y materiales, además de la participación en ferias donde venden artículos donados.

Actualmente, el refugio también recibe alimentos del sector público únicamente para los 10 perros judicializados, que son animales que en algún momento atacaron a personas y requieren un cuidado especial. Para el resto, dependen completamente de la solidaridad de la comunidad.

Quienes deseen colaborar pueden hacerlo al alias: lacasitadeltronquito a nombre de Cecilia Montaño.