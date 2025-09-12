Los sanjuaninos se encaminan a las elecciones legislativas provinciales de octubre, pero continúan con desconciertos sobre a quién votar. En el marco a nivel nacional, no aseguraron un panorama alentador, aunque algunos destacaron la labor de gobierno provincial. Canal 13 San Juan llegó a las inmediaciones del ANSES y le consultó a quienes estaba en la fila para realizar diversos trámites.

El primero de ellos, Juan, mencionó que tiene cero confianza en los gobiernos nacionales. “Jamás he estado conforme con ningún gobierno. No sé si vaya a votar porque no le creo a nadie porque hacen muchas promesas, dan abrazos y besos pero después no cumplen con lo prometido”.

“Los diputados cobran un sueldo de $10 millones, cuando uno acá no llega ni a $300.000 para subsistir en el día a día. Yo tengo 69 años y sigo trabajando en el kiosco de una escuela para llegar a fin de mes”, concluyó Juan.

Por otro lado, otro de los temas que resaltaron los sanjuaninos en el ANSES fue la pensión por discapacidad, debido a que les dieron de baja el beneficio. Marcelo fue uno de los que se quejó sobre la medida y dijo que “no me llegó la carta ni nada y me retiraron la pensión. Esto está mal, el presidente está loco y debe irse. Vino con propuestas y mira lo que hizo”, declaró.

“La gente está acobardada, no sabe a quién votar. Ya estamos cansados, no sabemos a quién votar. Si voy a ir a votar, pero hay que ver las propuestas hasta que llegue la fecha de elecciones”, finalizó.