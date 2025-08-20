Remodelarán Casa Activa de Pocito para albergar a 130 niños bajo resguardo estatal

El ministro de Familia y Desarrollo Humano, Carlos Platero, confirmó que el proyecto se encuentra en una etapa avanzada. “Se está avanzando y es inminente el traspaso para llevar adelante esto. Serán dos centros modelos de Latinoamérica”, aseguró. “La idea es brindar espacios con gimnasio, invernadero y salón de usos múltiples, con todas las comodidades para trabajar fuertemente en la niñez y adolescencia”, agregaron.

La remodelación de la Casa Activa de Pocito permitirá unificar la atención de niños de entre 45 días de vida y 11 años, que actualmente se encuentran distribuidos en 18 hogares. “Tenemos en guarda a 203 niños, donde se los lleva a la escuela, se les da de comer y se les brinda salud. Este centro tendrá 130 camas, así que estarían casi todos contenidos”, explicó Platero.

El ministro señaló que la demanda de resguardo ha crecido en los últimos años. “Cuando ingresamos al Gobierno nos encontramos con 140 chicos al resguardo. Se ha ido incrementando con el tema de padres con consumos problemáticos, judicializados y diversas problemáticas”, sostuvo, al destacar que la sobrepoblación infantil obligó a reorganizar los espacios.

Además del hogar infantil, se pondrá en marcha en el barrio Los Andes de Chimbas un centro de rehabilitación para jóvenes con consumos problemáticos. “Ese proyecto tendrá una articulación con el Ministerio de Salud, sobre todo con la parte de salud mental”, destacó Platero.