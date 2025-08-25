La Dirección General de Rentas (DGR) de la provincia de San Juan informó que los contribuyentes podrán pagar sus impuestos inmobiliarios y automotores en hasta seis cuotas mensuales sin intereses, siempre y cuando utilicen la tarjeta de crédito del Banco San Juan a través del sitio web oficial de Rentas. Esta medida ofrece una alternativa de financiamiento accesible y sin costos adicionales para quienes prefieran fraccionar sus obligaciones fiscales.

El beneficio se aplica tanto al pago anual como al semestral del impuesto inmobiliario, y también estará disponible para el impuesto automotor, aunque las fechas de vencimiento de este aún no se han determinado. Los vecinos y vecinas de San Juan podrán acceder a estas facilidades ingresando al portal de Rentas mediante su clave Ciudadano Digital (CIDI).

Este esquema de pagos en cuotas se suma a otros beneficios vigentes, como descuentos por pronto pago, uso de medios electrónicos y cumplimiento tributario, fortaleciendo el compromiso del gobierno provincial con el alivio fiscal en un contexto económico desafiante.