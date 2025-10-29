Una importante obra de infraestructura comenzó esta semana en pleno corazón de la ciudad de San Juan. Se trata de la reparación integral de Calle Entre Ríos, en el tramo comprendido entre Pedro Echagüe y Maipú, una de las arterias más transitadas y deterioradas de Capital.

La intervención se lleva adelante gracias a un convenio de cooperación firmado entre Vialidad Provincial, Obras Sanitarias (OS) y la Municipalidad de la Ciudad de San Juan, con el objetivo de mejorar la seguridad vial y optimizar el tránsito en una zona clave.

Cabe recordar que en junio de 2023, OS debió realizar una reparación de emergencia en un colector cloacal de 200 mm de asbesto cemento en esa misma zona. Meses después, en septiembre, se encaró una obra mayor en el tramo de Entre Ríos, entre Pedro Echagüe y Chile, que demandó casi dos meses de trabajo. Allí se excavaron zanjas de hasta tres metros de profundidad para instalar nuevas cañerías y reforzar la red colectora.

Por otro lado, el secretario de Planificación de Capital, Gustavo Jofré, explicó que las tareas surgieron como respuesta al fuerte deterioro del pavimento, producto de una mala compactación durante antiguas obras de infraestructura. “Entre el municipio, Osse y Vialidad Provincial firmamos un convenio para la reparación integral de este tramo. Cada organismo se hará cargo de distintas etapas del trabajo”, indicó el funcionario.

En una primera instancia, el municipio se encargó de cerrar el tránsito vehicular, señalizar la zona con cartelería de obra y disponer personal del ECO para ordenar la circulación en las calles adyacentes. Posteriormente, Vialidad Provincial inició la demolición completa de las losas de pavimento y el retiro de escombros, mientras que OSSE asumirá la revisión de las cañerías de agua y cloacas, realizando reparaciones si fueran necesarias.

Una vez concluida esa etapa, la empresa estatal llevará adelante el relleno y compactación del terreno, paso previo a la repavimentación con losas de hormigón que estará a cargo del municipio.

Según precisó Jofré, la obra tiene un plazo estimado de 30 días y durante ese tiempo el tránsito permanecerá completamente cerrado.