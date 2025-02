Repararon el juego del Parque que se había roto por su mal uso

Tras su inauguración el 5 de febrero, el nuevo sector de juegos del Parque de Mayo se llenó de niños y niñas. Es grande el entusiasmo y la alegría mostrada por los más pequeños, y también por sus padres, por este flamante sector. Sin embargo, uno de estos juegos fue roto a los pocos días. Este martes, el móvil de Canal 13 recorrió la zona y mostró que ya fue reparado.

Se trata de una especie de tobogán que se partió poco antes de su terminación. Es decir, en la parte anterior a que los chicos y chicas toquen el suelo tras bajar.

Este juego fue reparado por personal del Gobierno de San Juan, quienes, a su vez, solicitaron a la población cuidar de todo el nuevo sector. La base que reemplazó a la dañada, cuenta con un mayor espesor, buscando que pueda soportar mayor peso.

Emprendedores aprovechan el nuevo sector

El móvil de Canal 13 no solo mostró la reparación del juego, sino que realizó una recorrida por gran parte de este nuevo sector del Parque. En ella se pudo ver a muchas familias disfrutando de la tarde sanjuanina, a pesar de los 35º que pasadas las 19 registraba la provincia.

Además de las familias, en los costados de las pasarelas se ubicaron muchos emprendedores que ofrecían una gran variedad de productos. Entre lo que estaba a la venta, se pudo ver mochilas, útiles, indumentaria, calzado, cosas dulces y saladas y hasta juguetes.

Juego para niños y niñas con discapacidad

En su recorrido por todo el sector de nuevos juegos, el móvil de Canal 13 conversó con papás, mamás, niños y niñas sobre este nuevo sector del gran pulmón verde que tiene Capital. Una pequeña que estaba acompañada por su madre expresó con mucho ánimo: “Me encantan los juegos, hay que cuidarlos”.

Llegado a la zona donde se ubica un juego para niñas y niños con discapacidad, el móvil de Canal 13 conversó con padres y madres que miraban atentamente cómo sus pequeños jugaban. Consultados puntualmente por la ocupación de este juego por niños y niñas que no tienen discapacidad, estos expresaron: “Sería lindo que los cuiden porque están lindos los juegos”, dijo un joven papá. Así mismo, una joven mamá contó lo que les decía a sus hijas: “No te subas porque eso no es para chicos, es para chicos en silla de rueda”. Después acotó: “Hay que enseñarles a los chicos que no pueden estar ahí”