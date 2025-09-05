Representaron a San Juan en un torneo de asadores en Colombia y obtuvieron tres premios

Ricardo Muñoz, conocido cariñosamente como “Popi”, y Cecilia Becerra, su socia en la cocina, se convirtieron en los representantes de San Juan en el torneo iberoamericano de asadores y parrilleros celebrado en Cali, Colombia, donde obtuvieron tres premios, incluyendo el primer puesto en la categoría pollo a las brasas.

El dúo, que lidera un restaurante Marquesado, destacó por llevar la gastronomía sanjuanina a un certamen internacional. “Siempre uno dice paso a paso. Participamos primero en el concurso de Sabor Sanjuanino, luego queríamos llegar al federal en Buenos Aires, y después surgió la oportunidad de viajar a Colombia. La verdad, me quedé wow. Nos solicitaron enviar material, fotos y videos de nuestros trabajos y sorprendentemente fuimos seleccionados”, relató Muñoz.

El torneo contó con nueve categorías que incluían pollo, bondiola, pescado, costilla de cerdo, un plato vegetariano, hamburguesa, postre y cóctel. Cada preparación debía ir acompañada de guarnición y salsa, y todas se realizaron a la parrilla, incluso los postres. “Hicimos brownies a la parrilla con una salsa de frutilla también a la parrilla. No es lo común, así que practicamos mucho antes, y salió muy rico”, explicó Muñoz, destacando la técnica y la precisión requerida.

Para Cecilia Becerra, la experiencia no solo implicó competir, sino también representar a su provincia y demostrar el valor de la gastronomía sanjuanina. “Es una experiencia increíble. Nos acompañó la familia y el equipo, y trabajamos mucho para que cada plato tenga la esencia de nuestra cultura culinaria”, dijo.

El certamen reunió a equipos de toda Sudamérica: Colombia, Venezuela, México, Chile, Brasil, Uruguay y Paraguay, entre otros. Muñoz explicó que la logística fue un desafío: “Había que trasladar utensilios y parrillas, pero la organización fue muy amable y nos dijo que lleváramos solo el vino, porque allí nos prestaban todo lo demás. Llevamos un buen vino sanjuanino, por supuesto”.

En el restaurante ubicado en Marquesado, los clientes pueden disfrutar de carnes, platos regionales y un ambiente ameno frecuentado por artistas locales. “Queríamos hacer trascender nuestra gastronomía y este torneo fue la oportunidad perfecta”, concluyó Muñoz, orgulloso de poner a San Juan en el mapa gastronómico de Iberoamérica.