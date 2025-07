El pasado lunes 30 de junio, proteccionistas de San Juan concretaron un rescate inesperado. Se trata de un gavilán con el que se toparon sorpresivamente y que no podía volar, por lo que lo llevaron con una especialista. Ahora necesitan ayuda para costear su tratamiento.

Eduardo Grasso, del grupo “Patitas Sin Hogar”, contó a Diario 13 que todo se dio cuando se estaban trasladando a una veterinaria llamada “Buena pata”, por otro caso. “Ahí pasamos por una concesionaria que están construyendo y vimos que en el alambrado de la entrada había un ave de gran tamaño que intentaba volar, se chocaba y caía al piso”, explicó.

Al ver esta situación, cuando pasaron de regreso por esa zona, vieron que el ave seguía en el mismo estado. Allí decidieron detenerse para poder ayudar al animal, con la colaboración de la gente que estaba trabajando en el lugar.

“Los empleados nos dejaron entrar. Nos ayudaron a atrapar al gavilán y lo trasladamos a la veterinaria. Es una doctora (de apellido Pezzutti) especialista en animales no convencionales. Ella concluyó que estaba desnutrido por tres o más días sin comer. Estaba con fiebre e inflamación en la glotis. Evidentemente tiene alguna infección inflamatoria en la parte respiratoria y mucho dolor en un ala que directamente no podía extender, por eso no podía volar”, detalló.

Por esta situación, a la criatura le realizaron dos radiografías, las cuales afortunadamente demostraron que no tenía ningún daño óseo. Si bien se dio un golpe muy fuerte que no le permite abrir una de sus alas, no sufrió ninguna fractura. Actualmente está ingresado en esa veterinaria y se está recuperando para poder ser liberado.

A raíz de este escenario, los proteccionistas están pidiendo la colaboración económica de los sanjuaninos para poder pagar el tratamiento del gavilán afectado:

MERCADO PAGO:

Cel: 2644692550

Correo electrónico: [email protected]

CVU: 0000003100070772963588

ALIAS: GRASSO.EDUARDO

Cuentas bancarias: