Rescataron a un puma en Zonda y Ambiente evalúa cómo será su rehabilitación

La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, informó que hace pocos días rescataron un ejemplar de puma en el departamento Zonda tras el operativo para capturar al animal salvaje, ahora están trabajando para lograr que el animal sea rehabilitado por completo y pueda ser llevado a su hábitat.

De acuerdo a lo que informó Ambiente, en el rescate de este animal intervinieron especialistas del Área de Rescate de Fauna Silvestre y agentes de conservación del Parque Presidente Sarmiento de la Dirección de Conservación. Todos ellos llevaron adelante el operativo para poder capturar el felino.

Las autoridades informaron que la intervención se realizó tras un aviso recibido el domingo 28 de septiembre, que alertaba sobre la presencia del animal en las inmediaciones de una finca. Allí los trabajadores se mostraron preocupados por la cercanía del animal, que se mostraba habituado a la presencia humana.

Luego de recibir la notificación, el equipo técnico de la Secretaría inició los preparativos para atender la situación. El lunes 29 de septiembre se efectuó un primer operativo en el sitio, que incluyó entrevistas al personal, relevamiento de huellas y rastros, y la instalación de una jaula trampa con carnada, colocada en las cercanías de un recinto con animales de corral.

Durante los días siguientes, se recibieron nuevas imágenes que confirmaron la presencia del ejemplar, el miércoles 1 de octubre, cuando fue avistado nuevamente cerca de otro corral y de la vivienda principal de la finca. En función de estos registros, se realizó un segundo operativo para reubicar la trampa detrás del recinto donde se concentraban los nuevos avistamientos.

Finalmente, el sábado 4 de octubre, el operativo culminó con la captura del puma. Al arribar al lugar, el equipo constató que el animal era un cachorro de aproximadamente 6 a 8 meses de edad y se encontraba en regular estado general.

Es que de acuerdo a las primeras observaciones, el puma presenta bajo peso, deshidratación y una laceración en la pata delantera izquierda. Los rescatistas le dieron agua, sombra y cobertura con media sombra para reducir el estrés hasta su traslado.

El ejemplar fue evaluado por el Área Técnica de Rescate de Fauna Silvestre, que determinó su traslado temporal al Parque Faunístico, donde recibe atención veterinaria inicial y monitoreo permanente.

Una vez estabilizado, será derivado a un centro de rehabilitación especializado, donde se trabajará en la recuperación de sus conductas naturales de caza y supervivencia, con el objetivo de su futura reinserción en un ambiente natural seguro.