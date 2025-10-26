Retiraron 62 DNI en la sede central del Registro Civil este fin de semana

Como era de esperarse, a último momento muchos sanjuaninos fueron a retirar su DNI. Esto se dio debido a la fecha que se realizaban el DNI Express o bien, el DNI normal que tiene una demora de 30 días para retirarlo. Este sábado y domingo hubo actividad extraordinaria en la sede del Registro Civil por este trámite y se retiraron 62 plásticos.

Gerardo y Sandra dialogaron con el móvil de Canal 13, a cargo de Luis Córdoba, en compañía de Pablo Villena. “A partir de las 8 a las 14 horas estamos haciendo la entrega de DNI a aquellos que no lo tienen físicamente”.

Sandra mencionó que este domingo, tres personas se acercaron para retirar su ejemplar y solo dos se fueron con el plástico. Además, Gerardo, también trabajador del Registro Civil, expresó que este sábado hubo una atención a casi 80 personas, de las cuales, solo 60 se fueron con el DNI en mano.

“Una de las chicas tenía 16 años y era la primera vez que votaba entonces se fue contenta con su nuevo DNI. A aquellos que no llegaron con el trámite, deben acercarse a la Secretaría Electoral con la tirilla de trámite o con la denuncia radicada en la policía”.