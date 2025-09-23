Revelaron cuándo velarán a Gabriel, el sanjuanino asesinado en Chile
El hermano del difunto artesano contó cuándo llegarán a la provincia los restos del joven de 22 años.
La familia de Gabriel Olivera Silva, el joven sanjuanino de 22 años asesinado en Vallenar, Chile, confirmó que en las próximas horas sus restos serán trasladados a San Juan para poder despedirlo. Su hermano Agustín relató el difícil proceso que están atravesando y adelantó detalles sobre el velorio.
“Ya está todo, solo falta un permiso de salud de Chile para cruzar la frontera. Podría cruzar martes o el miércoles a la Argentina por el paso San Francisco, y de ahí viajará a San Juan”, explicó. De esta forma probablemente el 24 de septiembre será el día en que los restos de Gabriel sean velados en su San Juan natal.
Respecto a la despedida, Agustín aclaró que “seguro lo vamos a velar de 2 a 4 horas, más de eso imposible”. También explicó que el estado del cuerpo, pese a la tragedia, fue mejor de lo esperado: “Su cuerpo estaba en muy buen estado, su color de piel y demás. Pero es imposible que sea a cajón abierto por el viaje que tuvo, con unas 4 horas hasta Catamarca y otras 8 hasta San Juan”.
Por otro lado comentó que la familia ya tuvo un momento íntimo de despedida en Chile: “Nosotros pudimos besarle, rezarle y despedirnos, pero ojalá le podamos dar unos momentos al resto de la familia y amigos”. Además, Agustín contó que llevará material para que quienes quieran acercarse puedan recordarlo y rendirle homenaje.