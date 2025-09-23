La familia de Gabriel Olivera Silva, el joven sanjuanino de 22 años asesinado en Vallenar, Chile, confirmó que en las próximas horas sus restos serán trasladados a San Juan para poder despedirlo. Su hermano Agustín relató el difícil proceso que están atravesando y adelantó detalles sobre el velorio.

“Ya está todo, solo falta un permiso de salud de Chile para cruzar la frontera. Podría cruzar martes o el miércoles a la Argentina por el paso San Francisco, y de ahí viajará a San Juan”, explicó. De esta forma probablemente el 24 de septiembre será el día en que los restos de Gabriel sean velados en su San Juan natal.

Respecto a la despedida, Agustín aclaró que “seguro lo vamos a velar de 2 a 4 horas, más de eso imposible”. También explicó que el estado del cuerpo, pese a la tragedia, fue mejor de lo esperado: “Su cuerpo estaba en muy buen estado, su color de piel y demás. Pero es imposible que sea a cajón abierto por el viaje que tuvo, con unas 4 horas hasta Catamarca y otras 8 hasta San Juan”.

Por otro lado comentó que la familia ya tuvo un momento íntimo de despedida en Chile: “Nosotros pudimos besarle, rezarle y despedirnos, pero ojalá le podamos dar unos momentos al resto de la familia y amigos”. Además, Agustín contó que llevará material para que quienes quieran acercarse puedan recordarlo y rendirle homenaje.