El pasado sábado trascendió que el sacerdote sanjuanino Rómulo Cámpara había sido internado de urgencia a raíz de un problema cardíaco, aunque en ese momento no se había informado cuál era su cuadro clínico. La noticia generó preocupación en la comunidad, ya que el religioso se descompensó mientras se encontraba en la iglesia San Antonio de Padua, en el departamento Sarmiento.

En las últimas horas se conoció finalmente el diagnóstico oficial: el padre Cámpara sufrió una arritmia cardíaca. Según confirmaron fuentes sanitarias, en un primer momento fue asistido en el hospital Ventura Lloveras de Sarmiento, donde recibió las atenciones médicas de urgencia. Posteriormente, por recomendación profesional, fue derivado a un centro de mayor complejidad para continuar con su tratamiento y estudios complementarios.

Actualmente, el sacerdote permanece internado en el área de Terapia Intensiva del Centro de Especialidades Médicas Ambulatorias (CEAC). Si bien la noticia de su descompensación causó alarma en la feligresía y en la comunidad en general, los médicos señalaron que su estado es estable y que se encuentra fuera de peligro. El pronóstico es alentador, aunque seguirá bajo control estricto y en observación para evaluar su evolución en los próximos días.

La confirmación de que no se trata de un cuadro más grave trajo tranquilidad a quienes siguen de cerca la salud del padre Rómulo Cámpara, muy querido en San Juan por su labor pastoral y su compromiso con la comunidad.