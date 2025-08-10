En horas de la tarde del pasado sábado 9 de agosto, se produjo un grave accidente en San Juan. El mismo fue protagonizado por un hombre que estaba haciendo parapente en las inmediaciones del Cerro Tres Marías, pero terminó estrellándose. Recientemente revelaron cuál es su diagnóstico.

El afectado es un hombre de 51 años de edad llamado Pablo Ariel Lara, vecino del barrio Camilo Rojo. El mismo viajaba a bordo de un parapente, cuando de un momento a otro por motivos que todavía se desconocen, terminó precipitándose hacia el suelo dándose un fuerte golpe en la cabeza.

Por este motivo debió ser tralsadado hasta el Servicio de Urgencias del hospital Rawson, presumiendo un daño severo en su cráneo. Una vez dentro del nosocomio se confirmó que Luna sufrió politraumatismo grave y un traumatismo encéfalo craneano grave, lo que lo dejó en un estado muy delicado.

Actualmente el hombre se encuentra internado en el mencionado centro asistencial, mientras las autoridades realizan las medidas correspondientes. La investigación está siendo desarrollada por el personal de la UFI Delitos Especiales, en colaboración con la comisaría 30°.