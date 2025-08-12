Revelaron en qué fecha prevén inaugurar las obras de Calle 5

Este martes, en el marco de la entrega de 260 viviendas en el Barrio Los Molinos de Capital, el ministro de Infraestructura, Fernando Perea, anunció que el 19 de agosto proveen inaugurar las obras de la Calle 5, entre Frías y San Miguel, en Pocito. Estos trabajos incluyeron el ensanche de la calle, la colocación de luminarias LED y la mejora del cableado eléctrico.

Consultado sobre la posibilidad de continuar las obras de remodelación hacia el oeste de la Calle 5, Perea afirmó que "siempre está pensado avanzar". El funcionario explicó que existe un "macroplan de trabajo" y que se irán evaluando los recursos disponibles, ya que actualmente se cuenta con fondos provinciales. A medida que avance el año, está planeado seguir con la extensión de los trabajos en esta importante arteria.

Detalles del nuevo Barrio Los Molinos

El nuevo barrio se compone de 34 bloques de seis departamentos en tres niveles y 14 bloques de cuatro departamentos en dos niveles. Esta variedad en la altura busca una integración más armoniosa con los barrios circundantes.

Las viviendas, de las cuales 14 están adaptadas para personas con discapacidad, cuentan con una cocina/comedor, lavadero, baño, dos dormitorios, pasillo y balcón. Entre las terminaciones se destacan los pisos cerámicos, paredes pintadas y carpintería de aluminio. La cocina está equipada con mesada de granito, bajo mesada, alacena, bacha, termotanque eléctrico y cocina a gas. Los dormitorios tienen placares con puertas.

El complejo cuenta con instalaciones completas de servicios básicos y sistemas de prevención de incendios. Además, cada departamento tiene su propio tanque de reserva de agua. Las áreas comunes han sido parquizadas con especies autóctonas, cuentan con iluminación LED, veredas, cunetas y 260 estacionamientos numerados. Las calles han sido compactadas y asfaltadas.

En el acto de entrega de viviendas estuvieron presentes, además del ministro Perea, el gobernador Marcelo Orrego, la intendenta de Capital, Susana Laciar, la directora del IPV, Elina Peralta, y otros funcionarios provinciales y municipales.