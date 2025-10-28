La empresa Obras Sanitarias anunció que el miércoles 29 de octubre se llevarán a cabo trabajos de empalme de cañerías en la intersección de calle 9 de Julio y Yornet, en el departamento Rivadavia.

Por esta razón, el servicio de agua potable podría verse afectado entre las 9:00 y las 16:00 horas, aproximadamente, en los barrios Nuevo Cuyo, Sierras de Marquesado, Jardín de la Bebida, Lote Hogar 34, El Cóndor, Villa Yornet, Lote Hogar 24 y zonas aledañas.

Desde OS recordaron que los tanques domiciliarios permiten afrontar cortes temporales de hasta 24 horas, siempre que se mantenga un uso racional del agua potable.