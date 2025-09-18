El ministro de Turismo, Cultura y Deporte, Guido Romero, confirmó que se están ejecutando distintas obras en el paraje de la Difunta Correa con el objetivo de poner en valor uno de los sitios más visitados de la provincia.

“Esto es una decisión política que tomó el gobernador desde hace bastante tiempo y que trabaja junto con el Ministerio de Infraestructura", dijo. A la vez expresó que "Para nosotros es importantísimo, porque estadísticamente la Difunta Correa es el lugar donde llega la mayor cantidad de turistas a la provincia”.

En este sentido, el funcionario destacó que la puesta en valor del paraje no solo apunta al turismo, sino también a los sanjuaninos: “La visitamos todos, no es únicamente un atractivo para quienes vienen de afuera. El hecho de darle la calidad de servicio que se merecen tanto los visitantes como los sanjuaninos es de vital importancia”.

Romero también subrayó el compromiso del Gobierno provincial de seguir adelante con obras aún en contextos económicos difíciles: “a pesar de épocas complicadas en donde no siempre se tienen los recursos, permiten llevar a cabo una administración austera y prolija". "Eso da la posibilidad de que el gobernador inaugure obras todos los días con recursos de la provincia”, comentó.

Entre los trabajos que se están realizando, el ministro enumeró mejoras en los baños, ampliación de parrilleros y puesta en valor de los stands gastronómicos: “Todos los servicios que brindamos a los visitantes se van a mejorar para que puedan disfrutar mucho más de lo que disfrutan ahora”, aseguró