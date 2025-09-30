Durante la tarde de este lunes el Gobierno de San Juan y el municipio de Caucete inauguraron un nuevo Centro de Desarrollo Infantil (CDI) en el barrio Pie de Palo. Durante el acto, la intendente Romina Rosas destacó la importancia de este centro que dará contención a los hijos de los trabajadores rurales de la zona.

En entrevista con Canal 13 de San Juan, la intendente explicó que se viene trabajando en el barrio Pie de Palo desde el año 2021. La funcionaria explicó que se trata de un complejo habitacional que cuenta con 471 viviendas que fueron adjudicadas a los habitantes de nueve asentamientos que fueron erradicados en Caucete.

Rosas agregó que este proceso de erradicación demandó comenzar a gestionar las obras de infraestructuras y dependencias necesarias para darle contención y servicios a los trabajadores. Una de las primeras obras fue la construcción de la Comisaría 37°, el centro de salud y un jardín de infantes.

Además, se comenzó con la construcción del CDI, que había alcanzado un 90% de ejecución y fue, finalmente, inaugurado este lunes. La intendente explicó que esta obra servirá para que los padres tengan un lugar seguro en donde dejar a sus hijos mientras trabajan.

Es que la funcionaria aseguró que casi todas las familias de este barrio se dedican a labores rurales y otros tienen familiares a su cuidado, por eso necesitan un lugar en donde dejar a los más chiquitos en este CDI que dará contención y estimulación a niños desde los 45 días a los 3 años.

La caucetera agregó que esta inauguración concretada en el barrio Pie de Palo se suma a otras obras que fueron financiadas con fondos municipales. Ya inauguraron la nueva plaza en el barrio UTA y este martes dejarán habilitada la refuncionalización del barrio Justo P. Castro III.

Rosas reconoció que estas obras se financian con fondos comunales y agregó que está esperando la llegada de los dineros del Fondo de Desarrollo Regional (Fodere) que es un fondo provincial que financia obras públicas en los municipios de la provincia, como pavimentación, iluminación, y construcción de espacios deportivos y recreativos.