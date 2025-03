Rompió el silencio Alexander: "Le preguntaría por qué me pegó a traición."

Horas después de obtener el alta médica, Alexander Ramírez habló con el móvil de Canal 13 para expresarse abiertamente sobre el amargo y complicado momento que le tocó y toca vivir. El joven patinador contó a detalle su versión de qué es lo que ocurrió el domingo en la madrugada, cuando Valentín Poblete le pegara fuertemente en la cabeza, además, confesó que si tuviera la oportunidad de hablar con él le preguntaría porque le pegó a traición.

"Le preguntaría porqué me pegó a traición", expresó crudamente el joven deportista sanjuanino. Recostado casi enteramente, en su casa, en el comienzo de lo que será una larga recuperación, Alexander empezó revelando: "Ese día no lo podía creer cuando llegué al hospital y me acordaba de las cosas".

Ante la consulta de si le quisiera expresar o preguntar algo a su agresor, primero el joven deportista indicó que no, porque no tenía ganas de hablar de él, ni con él. Sin embargo, inmediatamente después manifestó: "Que Dios se haga cargo de lo que quiere para su vida", para luego asegurar que lo único que espera para Poblete, es que tenga justicia, ya que no se esperaba que lo golpeara.

"Si hablaría con él le preguntaría porque hizo exactamente eso, si en ningún momento me dijo para pelear, vino y me pegó nada más", expresó.

Luego contó que antes de que lo operaran vio a su abuelo que venía y le dijo que tenía ganas de orinar, que habló un rato con él, pero siempre se sintió mareado. "Lo que pasó antes del camino hasta el hospital, que la ambulancia demoró aproximadamente 40 minutos, no me acuerdo tanto lo que pasó ahí, creo que estuve desmayado. Yo me desperté en el hospital y de ahí me anestesiaron y me operaron. Gracias a Dios salió todo bien, muchas gracias a los médicos que me operaron"

El joven aseguró no tener palabras por todo el violento episodio ocurrido y calificó su recuperación como "un milagro". "A pesar de que mucho no me puedo mover, es una recuperación muy grande porque tengo casi 30 puntos en la cabeza y cuesta recuperarse", expresó.

Este miércoles los médicos le dieron la buena noticia de que podían darle el alta. El deportista contó que días atrás sufrió de muchos dolores de cabeza y solo podía calmarlos tomando unas pastillas que los profesionales que lo atendían le recetaban. Alexander contó que para él, fue un fuerte impacto que le tuvieran que ayudar a caminar, ya que estuvo cuatro días sin poder caminar.

Todavía inmerso en una larga recuperación, el joven lucha contra los constantes dolores de cabeza, tiene que tener tapado su ojo derecho porque le duele y abrirlo lo marea, y tratar de evitar movimientos bruscos porque se marea. “Con el ojo izquierdo puedo ver bien, pero antes de volver a mi casa, me lo tapé al ojo porque no podía caminar sin el parche. Si me lo saco no puedo ver bien, veo borroso”.

La última tomografía que le realizaron arrojó buenos resultados. Los médicos le indicaron que se tiene que cuidar por la operación y estar tranquilo y descansar bien. La semana que viene debe volver al hospital para que le analicen los puntos. "Si me sale pus de los puntos debo ir antes"

Su versión sobre los violentos hechos

Alexander contó que salió con sus amigos del boliche Green, y se subieron a un auto de uno de ellos, y se dirigieron al Parque de Mayo. En el lugar, uno de sus amigos comenzó a tener un problema con "un flaco alto que estaba ahí", y su única intervención en este episodio fue defender a su amigo. “Si lo insulté con palabras, no me esperé en ningún momento que me pegaran", expresó.

El agresor del joven deportista publicó en redes sociales que lo único que hizo fue defenderse. "Para mí no es defensa eso. No podes venir y pegarme directamente porque ni siquiera me dijo que me iba a pegar, ni siquiera me dijo para pelear, sino que vino, yo estaba mal parado y me pegó de arriba. Sinceramente no me acuerdo de costado, de atrás o de frente, pero ahí me desmayé y me levanté directamente en el hospital, alrededor de 50 minutos después del hecho"

Alexander volvió a asegurar que solo agredió a Poblete verbalmente y que el golpe fue a traición. "Fue a traición porque en ningún momento me invita a pelear, ni me dice nada, me pegó de arriba. Yo no me esperaba ningún golpe, así que ese golpe fue a traición.

El joven deportista contó que, al caer, se golpeó fuerte en el suelo, ya que cayó mal. “Mis amigos me dicen que me quería seguir pegando en el piso, que me quería seguir pateando todo y que se metieron en el medio”.

Alexander aseguró que a Poblete le vio cara conocida, pero que en ese momento no le prestó atención. "Espero que se haga justicia porque no esperaba sinceramente que haya sido él. Cuando estaba en el hospital yo no sabía quién me había pegado, pero sinceramente espero que cambie los pensamientos que tenía, porque él en la red social puso que se defendió y en ningún momento se defendió, lo que hizo fue agredirme"

Realizan una colecta para el patinador atacado

La familia de Alexander, sobre todo su abuela, quien se hace cargo del joven y ahora deberá cuidarlo todo el tiempo hasta que termine su recuperación, se dedicó a sus cuidados intensivamente. Primero en el hospital y ahora en su casa, se dedicó a su nieto, por lo que no pudo hasta el momento trabajar.

La mujer hace empanadas para subsistir, pero al tener que estar al pendiente de su nieto, tuvo que dejar de trabajar. Es por ello, que aprovechando la visita de Canal 13, la abuela de Alexander contó que puso en marcha una colecta para habilitar a que los sanjuaninos y sanjuaninas que quieran y puedan ayuden a esta familia

Los que deseen ayudar a esta familia pueden hacerlo comunicándose al: 2645482632 o directamente colaborando a través del alias: patricia.032.mp