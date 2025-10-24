Un momento de desesperación y angustia se vivió en el barrio General Acha Sur de Pocito el pasado 22 de octubre, cuando un bebé de 1 año estuvo al borde de la muerte tras una asfixia. La situación fue resuelta gracias a la intervención de Rosa, bombero voluntaria del cuartel de Pocito, quien aplicó maniobras de reanimación que salvaron la vida del pequeño.

“Estaba esta mañana en casa cuando escuché el grito de la vecina de enfrente. Me asomé y vi al padre salir corriendo con el bebé a la calle, así que le grité que me lo trajera. Revisé el pulso, no respiraba, estaba morado, y ahí realicé la maniobra de Heimlich”, relató Rosa sobre los instantes de tensión.

El bebé de 1 año, identificado como Lucas Agüero Baigorria, había sufrido una broncoaspiración con su propia flema. Rosa explicó que tras la maniobra, el niño expulsó la obstrucción y comenzó a respirar nuevamente. Posteriormente, fue trasladado rápidamente al hospital con la ayuda de un vecino, mientras Rosa continuaba aplicando las maniobras de reanimación.

“Llegando al hospital, yo seguía realizándole la maniobra y ahí fue cuando largó el llanto. Los médicos nos estaban esperando, nos recibieron y me agradecieron”, contó Rosa. Los profesionales que atendieron al pequeño destacaron: “Si no hubiera sido por la maniobra, no sobreviviría”.

La familia de Lucas expresó su gratitud hacia Rosa: “Todo va a ser poco siempre, la verdad que sos un ángel”, dijo la abuela del bebé, mientras Rosa compartía su orgullo y emoción por poder ayudar:

“Orgullosa de ser bombero, de haber aprendido, de saber cómo auxiliar a una persona o a un bebé. Gracias a los Bomberos Voluntarios de Pocito, y a que me abrieron las puertas a mis 45 años, he salvado a este chiquito. Es muy emocionante”, concluyó la heroína.