El ex piloto de autos Rubén Daray visitó el programa EntreVistas en Canal 13 y dejó fuertes declaraciones sobre la problemática del tránsito en Argentina, cuestionando la falta de control y cumplimiento de las normativas viales.

"Yo comunicaría a los vecinos que la máxima es 40 y si pasas a 41, la multa es de 400.000 pesos", sostuvo Daray, planteando la necesidad de medidas más estrictas para garantizar el cumplimiento de las normas. En ese sentido, comparó la situación con otros países y aseguró que en Alemania el respeto por las normas de tránsito es absoluto. "Allá funciona la denuncia. Nadie te vio, pero si un ciudadano está tomando un café y ve que pasaste a 41 km/h, te denuncia y te multan", ejemplificó.

El ex piloto también fue crítico con la instalación de lomos de burro y tachas en las calles. "El lomo de burro es una parte de un animal puesta por otro. Se rompen los autos, se traba el tránsito, se inunda la calle y los accidentes siguen pasando", afirmó. En su opinión, estas medidas son una solución errónea que responde a los reclamos vecinales sin una evaluación técnica real.

"Si un inspector de tránsito te hace una multa y le tiran la moto encima o le pisan los pies, esa persona debería estar cinco años presa", afirmó contundente, señalando la falta de respeto hacia las autoridades encargadas de hacer cumplir las normas viales.

Daray también hizo hincapié en la conducta de los peatones y el impacto de los ejemplos que dan los líderes políticos. "Cuando me veo cruzar por la mitad de la cuadra y sé que el tipo no va a poder frenar, soy doblemente estúpido", aseguró, enfatizando la importancia de la educación vial desde todas las áreas de la sociedad.

Asimismo, criticó a expresidentes argentinos por no usar el cinturón de seguridad. "Nunca usaron cinturón. Cristina iba adelante sin cinturón para la foto. Alfonsín salió por la ventana del auto en un accidente y estuvo internado cuatro meses. Macri no lo usó nunca. ¿Vos viste a Milei usarlo? No, tampoco", cuestionó.

Finalmente, Daray dijo: "Desde que tengo uso de razón, no he vivido ni un momento en la Argentina en que me sienta orgulloso", dejando en claro su descontento con la dirección que ha tomado el país en distintas épocas.