En medio de versiones que indican que el presidente Javier Milei podría frenar la construcción del Radiotelescopio en San Juan para fortalecer su relación con Donald Trump, desde la Universidad Nacional de San Juan negaron haber recibido alguna notificación oficial.

El secretario de Ciencia y Técnica del Rectorado, Pablo Diez, aseguró vía Zoom que “ha habido rumores, pero el Gobierno no nos ha comunicado nada oficialmente. Hasta entonces seguimos con el proyecto en marcha”.

Además, descartó las versiones que planteaban un supuesto trasfondo estratégico: “Esto se está instalando en Pampa del Leoncito por el cielo privilegiado, no por una cuestión militar. El proyecto es con la Academia de Ciencias de China y no con el Ministerio de Guerra o el Ejército”.

Diez recordó que Argentina lleva más de tres décadas de cooperación con distintos países en materia astronómica: “Hace más de 30 años que se está trabajando con China en distintos telescopios. Pero también hay de Estados Unidos, de Rusia, de España, de Italia, entre otros. Es un marco de cooperación científica con profesionales de todo el mundo”.

En ese sentido, remarcó que el Radiotelescopio representa un salto en el posicionamiento científico de Argentina y de Latinoamérica: “Este equipamiento nos ubica en la agenda internacional y nos permite participar en proyectos de frontera en astronomía”.

Consultado sobre el estado del proyecto, Diez explicó que la estructura principal ya está armada: “Faltan algunas placas que están en aduana, recubren el plato y vienen con una pintura especial. Luego, habrá que montarlo sobre la base, lo que será un desafío ingenieril de avanzada porque se trata de un plato de 40 metros de diámetro”.

Aún restan algunos envíos más desde China y se espera que hacia finales de 2026 se alcance la denominada “Primera luz”, la primera prueba de funcionamiento del radiotelescopio.