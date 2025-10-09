Juan Pablo Olivera, especialista en oncología, destacó la actitud del reciente fallecido director técnico de Boca, Miguel Ángel Russo, frente a su enfermedad oncológica. El profesional aseguró que su caso debe ser un modelo a seguir, para luego elogiar la decisión del DT de "vivir con la enfermedad y no para la enfermedad".

En una charla telefónica con el programa Todos Vivos de Canal 13, el doctor Olivera, quien practica una oncología integral con conocimiento en medicina interna, enfatizó que la figura de Russo servirá de ejemplo para muchas personas que atraviesan un diagnóstico de cáncer.

Olivera defendió tanto al paciente como a su equipo médico ante las críticas públicas que acusaban a la familia o al entorno de no haberlo retirado de la actividad antes. "Mucha gente lo critica, critica a la familia acusando que no hicieron nada para sacarlo antes. Sin embargo, estoy seguro que el oncólogo que lo veía tenía en cuenta que lo principal en estos casos es la opinión del paciente", afirmó. El oncólogo fue claro al indicar que "el que decide todo es el paciente y no decide el médico, ni la familia, ni nada, y él decidió convivir y estar en el lugar que más le hacía feliz hasta lo último".

Cáncer activo y calidad de Vida

El especialista analizó el probable historial de la enfermedad de Russo, explicando que es común que una enfermedad avanzada entre en respuesta al tratamiento, pero que luego pueda volverse resistente y progresar.

"Es muy probable que, en todo este tiempo, la enfermedad nuevamente había estado activa y estaba en tratamiento mientras dirigía", comentó Olivera, sugiriendo que Russo decidió "seguir haciendo tratamiento por una enfermedad activa en progresión, mientras estaba dirigiendo".

El médico considera "llamativo" cómo el DT trabajó con un estadio tan avanzado, y agregó que esa determinación permitió al piloto mantener una gran calidad de vida: “Si el paciente está en condiciones sigue otra línea de tratamiento y si está en condiciones de continuar con su vida cotidiana, sigue con su vida cotidiana y con el tratamiento”

Si bien el Olivera desconoce el diagnóstico oncológico preciso de Russo, reconoció que las imágenes públicas reflejaban la fase final de su enfermedad. "Cuando vi el partido con Central, era obvio que era un paciente que estaba en su fase final de la enfermedad, porque está con sarcopenia, que es toda la pérdida de masa muscular que hemos visto en él," explicó.

En un panorama más general sobre la lucha contra el cáncer, el oncólogo se mostró optimista en cuanto a los avances terapéuticos: "En los últimos 12 años hay más de 80 drogas nuevas en el mercado que han mejorado la supervivencia de los pacientes".

Olivera diferenció la enfermedad de Russo de otros tipos, indicando que un tumor de próstata avanzado y un tumor de vejiga se tratan de manera distinta y poseen factores pronósticos diferentes.

Al concluir, el doctor Olivera resumió la lección que deja el caso Russo para la comunidad médica: "Los oncólogos no podemos curar, pero aliviar podemos siempre, y ver un paciente hasta en su fase final, con una enfermedad que tiene un montón de años, de poder haber disfrutado y haber tenido calidad de vida hasta el final, es un modelo a seguir para todos los oncólogos"