Ruta 40 en Sarmiento: reactivaron la obra con 50 obreros y avanza la construcción de puentes

La repavimentación de la Ruta Nacional 40 en el departamento de Sarmiento volvió a mostrar movimiento luego de más de dos meses de parate por falta de fondos. Actualmente hay alrededor de 50 obreros en actividad, mientras que al momento de la suspensión trabajaban entre 140 y 150.

“De a poquito se están incorporando nuevamente. Primero fueron 40 personas y después 10 más. Se calcula que en los próximos días se sumarán más”, explicó el periodista Polo Quiroga en su informe para Canal 13 San Juan.

La obra comprende unos 25 kilómetros, desde el Cerrillo en el ingreso a Sarmiento hasta la zona de Tres Esquinas. En este momento, los trabajos se concentran en el tramo que va desde el Cerrillo hasta la villa cabecera de Media Agua.

Quiroga detalló que la prioridad de la empresa fue reiniciar con la obra civil: “Se está construyendo un puente muy cerca del cruce de la villa cabecera de Media Agua y también otros en el sector que va desde Colonia hasta el Cerrillo. Lo primero que se incorporó fueron albañiles y carpinteros”.

Respecto a la mano de obra, señaló que se cumplió con el compromiso de contratar personal del propio departamento. “Todos son trabajadores de Sarmiento. Muy poquitos nuevos, dos o tres nada más, porque algunos de los despedidos ya habían conseguido trabajo en otro lado y no pudieron regresar”, indicó.

El proyecto contempla la repavimentación de todo el tramo mencionado, además de la construcción de varios puentes. Aunque el reinicio fue parcial, se espera que en las próximas semanas se sumen más trabajadores para acelerar el avance de esta obra clave que conecta San Juan con Mendoza y que estuvo completamente detenida desde mediados de año.

SOBRE LA REACTIVACIÓN

En agosto se conoció la noticia de la vuelta de la obra de los trabajos en la Autopista San Juan–Mendoza. La construcción estuvo detenida desde julio por falta de fondos nacionales y más de 160 obreros habían sido suspendidos.

El proyecto había quedado paralizado el 17 de julio pasado, cuando Nación interrumpió el envío de fondos durante casi seis meses.

La novedad trajo alivio para los trabajadores que habían sido suspendidos y que esperaban reincorporarse. Además, implicó retomar una de las etapas más importantes: la construcción de los puentes, donde estaba previsto el mayor movimiento de mano de obra, con un pico cercano a los 300 empleados.

El tramo en ejecución corresponde a la Sección 2, de 27 kilómetros, que va desde Tres Esquinas hasta el ingreso a Cochagual. El financiamiento proviene en su mayoría del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y en un 7% de Vialidad Nacional. Aunque el organismo internacional continuó girando los recursos, la cadena de pagos se interrumpió a nivel local.