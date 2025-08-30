La Dirección de Protección Civil emitió la Alerta Meteorológica para advertir sobre la ocurrencia de tormentas y lluvias en San Juan durante el fin de semana. El fenómeno afectará principalmente al sector Este de la provincia, entre la tarde y noche del sábado 30 de agosto y la madrugada y mañana del domingo 31.

Según el informe, el área podría verse afectada por tormentas localmente fuertes, acompañadas de abundante caída de agua en cortos períodos, granizo, intensa actividad eléctrica y ráfagas de viento de hasta 60 km/h. Se esperan acumulados de 30 a 50 milímetros, con posibilidad de superar esos valores en forma puntual.

Además, se emitió un alerta por lluvias persistentes, con estimaciones de entre 40 y 70 milímetros a lo largo de todo el período. En las zonas más elevadas, las precipitaciones podrían presentarse en forma de nieve o lluvia y nieve mezclada.

Las autoridades recomiendan a la población extremar precauciones, evitar circular por zonas anegadas y mantenerse informada a través de los canales oficiales.