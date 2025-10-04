Sábado ventoso: el Zonda se sentirá por la tarde y el sur por la noche
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa temperaturas que rozarán los 36 °C y ráfagas de hasta 78 km/h. Se espera viento este por la tarde, la llegada del zonda en la tarde-noche y viento sur durante la madrugada del domingo.
San Juan se prepara para un sábado de calor extremo y condiciones ventosas, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). La jornada comenzará con cielo mayormente despejado y una temperatura mínima de 17°C, pero con el correr de las horas el ambiente se volverá sofocante.
Durante la tarde, el termómetro alcanzará los 34°C a 36°C, acompañado por la entrada de viento Este a partir de las 15:00. Hacia las 18:00 se prevé la llegada del viento Zonda, fenómeno característico de la región que elevará aún más la sensación térmica y reducirá la visibilidad en algunas zonas.
La situación climática se completará con el ingreso del viento Sur hacia la medianoche, que se intensificará después de las 3 de la madrugada del domingo, provocando ráfagas que podrían oscilar entre los 70 y 78 km/h, especialmente en áreas descampadas y de ruta.
Para la noche, la temperatura descenderá levemente, ubicándose entre los 18°C y 25°C, aunque las ráfagas mantendrán la inestabilidad en la provincia.
Las autoridades meteorológicas recomiendan extremar precauciones:
- Evitar actividades al aire libre en horarios de viento fuerte.
- Mantenerse hidratados ante el ambiente caluroso y seco.
- Asegurar objetos en patios y balcones que puedan ser arrastrados por las ráfagas.
- Conducir con precaución, sobre todo en rutas donde el viento puede reducir la visibilidad.