San Juan se prepara para un sábado de calor extremo y condiciones ventosas, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). La jornada comenzará con cielo mayormente despejado y una temperatura mínima de 17°C, pero con el correr de las horas el ambiente se volverá sofocante.

Durante la tarde, el termómetro alcanzará los 34°C a 36°C, acompañado por la entrada de viento Este a partir de las 15:00. Hacia las 18:00 se prevé la llegada del viento Zonda, fenómeno característico de la región que elevará aún más la sensación térmica y reducirá la visibilidad en algunas zonas.

La situación climática se completará con el ingreso del viento Sur hacia la medianoche, que se intensificará después de las 3 de la madrugada del domingo, provocando ráfagas que podrían oscilar entre los 70 y 78 km/h, especialmente en áreas descampadas y de ruta.

Para la noche, la temperatura descenderá levemente, ubicándose entre los 18°C y 25°C, aunque las ráfagas mantendrán la inestabilidad en la provincia.

Las autoridades meteorológicas recomiendan extremar precauciones: