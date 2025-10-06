Sacá la campera; la semana comienza fresca en San Juan

Desde el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indicaron que para este lunes se esperan las consecuencias del viento sur, por lo que la temperatura será baja.

En esta línea aseguraron que para este 6 de octubre está pronosticado que la máxima alcance los 21 grados, mientras que la mínima será de 8 grados. También aseguraron que el viento será leve del sector sureste.

Desde el martes el termómetro comenzará a elevarse, para que en los días posteriores oscile entre los 30 y 35 grados.