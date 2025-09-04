El terror volvió a ser protagonista en San Juan. En una sala repleta, Canal 13 y Cinemacenter llevaron adelante la avant premiere de El Conjuro 4, la película más esperada por los fanáticos del género. La convocatoria superó todas las expectativas y los asistentes pudieron vivir una experiencia única antes del estreno oficial en cartelera.

Con la pantalla grande como escenario y un clima cargado de expectativa, el público disfrutó de la nueva entrega de la saga que marcó un antes y un después en el cine de terror contemporáneo.

La avant premiere se consolidó como una de las citas más destacadas para los cinéfilos locales, en una propuesta que combinó espectáculo, suspenso y entretenimiento. Desde la organización remarcaron que la excelente respuesta del público confirma el interés que despierta cada capítulo de esta franquicia mundialmente reconocida.