Saldrán a controlar que todos los locales gastronómicos cumplan con el menú para celíacos

Esta mañana, Fabiana Carrizo, directora de Defensa al Consumidor, anunció un importante paso hacia la inclusión de personas con celiaquía en San Juan. En una entrevista con Canal 13, Carrizo destacó el trabajo que se está realizando para garantizar el derecho de las personas celíacas a acceder a un menú apto en locales gastronómicos, de acuerdo con la legislación vigente.

Carrizo subrayó que, a pesar de existir una ley nacional que protege a las personas celíacas, en la provincia aún no se cumple adecuadamente: “Hoy no se cumple. Lamentablemente no se cumple en nuestra provincia. Por eso, estamos trabajando en equipo para educar, concientizar y lograr que se respeten estos derechos.”

Carrizo explicó que la situación actual obliga a muchas personas celíacas a llevar sus propios alimentos en recipientes, lo que limita su experiencia social y gastronómica.

San Juan será pionera en implementar un convenio para garantizar la inclusión de personas con celiaquía en el ámbito gastronómico. Este convenio será presentado en la Mesa Federal de Defensa del Consumidor (COFEDEC) para replicarlo en otras provincias.

Carrizo explicó que no se busca imponer una gran carga económica a los empresarios, sino fomentar medidas básicas que permitan ofrecer opciones aptas para celíacos:

Los locales podrán adquirir alimentos aptos y conservarlos congelados para luego calentarlos en un microondas y servirlos.

Se trabajará con los comerciantes para que comprendan la importancia de este sector vulnerable y cumplan con la normativa vigente.

El plan incluye la colaboración entre Defensa al Consumidor, la Secretaría de Industria y emprendedores locales. Según Carrizo: “La idea no es salir a sancionar, sino sentarnos en la mesa, educar y trabajar juntos para cumplir con la ley.”

El convenio beneficiará a un sector que Carrizo calificó como "hiper vulnerable". Con este avance, se busca mejorar significativamente la calidad de vida de las personas celíacas y sus familias, promoviendo la inclusión y el respeto de sus derechos en espacios sociales y gastronómicos.