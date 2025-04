Durante la noche del miércoles el programa Es lo que Hay que se emite por Canal 13 difundió un informe sobre la misteriosa aparición de una nueva mina en el departamento Valle Fértil. Si bien no es novedad que hay actividad minera en la provincia, lo cierto es que eran muchas las personas que aseguraban no conocer este emprendimiento y no tenían novedades sobre una posible explotación nueva en el departamento.

Finalmente, las autoridades informaron de qué se trata esta nueva mina, explicando que el proyecto "Mina Santa Catalina", está inscripto en el Registro de Minas bajo el N° 37, N° de Mina 172, Folio N° 283, Expediente N° 156-179-E-75, que su titular es Darío Eric Martín Becerra Paz y que se encuentra ubicada en el Departamento Valle Fértil, al oeste de la Ruta Nacional N° 510.

Justamente, Becerra Paz ha presentado el Informe de Impacto Ambiental (IIA) con fecha 12 de septiembre de 2024. El proyecto contempla la actividad de extracción de cuarzo y mica a partir de bancos de producción a cielo abierto, configurándose como una típica explotación de cantera.

La fuente oficial detalló que tal como se indica en el IIA, el proyecto no se encuentra actualmente operativo y los trabajos de extracción se deberán iniciar únicamente una vez que el informe sea debidamente aprobado por la autoridad de aplicación.

Es importante destacar que el procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) contempla diversas etapas, incluyendo la categorización del proyecto para su etapa de explotación. En este marco, la publicación de edictos constituye una instancia fundamental para la Consulta Pública. A través de la Consulta Pública, buscan garantizar la transparencia y fomentar la participación ciudadana, sostuvieron las autoridades.

Finalmente, la fuente oficial aclaró que una vez iniciada la Consulta Pública, el proyecto continúa con el procedimiento establecido pasando así a la Dirección de Evaluación Ambiental Minera, donde se iniciará la evaluación técnica del IIA en estricto cumplimiento de la legislación vigente en materia ambiental minera de la provincia.