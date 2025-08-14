Un apostador de San Juan se convirtió en el flamante ganador del pozo de la Quiniela Max, llevándose un premio de $4.320.000. El sorteo se realizó en la edición vespertina del miércoles 13 de agosto y el boleto afortunado fue vendido en una agencia ubicada en el centro de Caucete.

Desde la Gerencia de Juegos de la Caja de Acción Social informaron que el ganador deberá presentarse con el ticket en las oficinas correspondientes para reclamar el dinero. El plazo máximo para hacerlo es el 23 de agosto de 2025; de no presentarse, el premio quedará sin efecto.

El pozo millonario de la Quiniela Max es uno de los más buscados por los apostadores locales, ya que combina la clásica jugada de la quiniela con un sistema de premios acumulativos que genera importantes sumas. En este caso, la suerte sonrió a un jugador caucetero que acertó la combinación ganadora.

Las autoridades recordaron la importancia de conservar el boleto en perfecto estado, ya que es el único comprobante válido para el cobro. Además, destacaron que estos premios no solo benefician a los ganadores, sino que también contribuyen al financiamiento de programas y obras sociales en la provincia.