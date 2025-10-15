Desde hace un par de días se vienen multiplicando las publicaciones en las redes sociales que dan cuenta de una serie de casos de contagio de la enfermedad de manos, pies y boca. La directora de Materno Infancia de San Juan, Lenka Dumandzic, explicó que no se trata de un brote fuera de lo común y brindó una serie de consejos para prevenir el contagio.

En contacto con Diario 13, la especialista aseveró que esta enfermedad “es típica de esta época del año” y agregó que no es necesario hacer un seguimiento desde el área de Epidemiología.

La médica explicó que enfermedad de manos, pies y boca porque es una infección viral autolimitada provocada por un virus que se llama Coxsackie. Esta característica de “autolimitada” implica que en un plazo, relativamente corto, tiende a curarse por sí sola una vez que cumple con su ciclo de evolución.

En cuanto a la edad de contagio, la directora explicó que por lo general afecta a lactantes desde el año hasta los tres y en nenes en edad escolar que nunca tuvieron contacto con este virus.

“El virus se contagia por pequeñas gotas de saliva al hablar o por el contacto con lesiones, por eso hay que llevar tranquilidad a la población, es una enfermedad autolimitada no es grave el contacto se da muchas veces en escuelas, pero las escuelas no tiene que hacer ninguna medida extra de desinfección solo con los lavados habituales es suficiente”, explicó la especialista.

Dumandzic explicó que la enfermedad comienza por fiebre, uno o dos días después aparece la erupción en la planta de manos de pie y aftas bucales. La médica agregó que las heridas en la boca pueden causar que el niño tome poca agua, esto se suma a la fiebre.

Estos dos factores pueden provocar que el niño pueda llegar a sufrir deshidratación y agregó que en este caso se debe consultar con el pediatra para que indique de qué forma deben hidratar al paciente para que no se descompense por falta de líquidos en el organismo.

Ojo en la fiebre

La médica destacó que hay otras patologías, además de la enfermedad de manos, pies y boca, que también comienzan a manifestarse con un cuadro febril. Por eso insistió en que “si un chico tiene fiebre no debe ir a la escuela”.

Es que Dumandzic aseguró que muchos padres ven que su niño tiene fiebre, le dan un antitérmico y lo llevan a la escuela igual. “Por un lado, es una incomodidad para el niño ir a estudiar con este malestar y por el otro se corre el riesgo de que este niño contagie a otros”, aseveró.

“Ya estamos entrando en la temporada estival y los chicos también se contagian de diarreas o gastroenteritis y si el chico tiene diarrea tampoco puede asistir al establecimiento escolar”, cerró.